Le smart e-cup presenti al WRC Sardegna

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Lo stretto rapporto di collaborazione che lega ACI Sport e la smart EQ fortwo e-cup, che quest'anno ha dato vita al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport, porterà questo fine settimana le smart full electric da competizione ad Alghero, nel contesto della tappa italiana del mondiale rally in Sardegna.

Un vetrina di contesto mondiale per le smart e-cup che saranno protagoniste della campagna Sardegna Green, un'iniziativa promossa da ACI Sport volta a dimostrare la concreta possibilità di realizzare un motorsport a impatto zero. Ancora una volta le vetture che animano il campionato smart EQ fortwo e-cup si dimostrano all'avanguardia, portando in pista oggi la tecnologia del domani. Il WRC Sardegna è inserito nella campagna "green" della FIA, un progetto che spinge gli organizzatori a trovare il miglior equilibrio possibile tra auto e natura, senza impattare in modo deleterio sul mondo circostante. Proprio in quest'ottica, le vetture della smart e-cup saranno ospiti del Parco Naturale di Porto Conte, una zona off limits a qualsiasi tipo di veicolo ma che per l'occasione vedrà le city car 100% elettriche esibirsi nelle strade all'interno dell'area verde.

"Con la titolazione green data dalla FIA al rally di Sardegna noi di ACI Sport ci tenevamo a dimostrare concretamente il nostro impegno e apporto alla causa del motorsport eco-sostenibile. Con il Campionato Italiano smart e-cup abbiamo già dimostrato la solidità del nostro impegno e portare qui, in un contesto di un parco naturale, delle vetture da competizione senza impattare sul territorio, è la dimostrazione che stiamo intraprendendo la strada giusta", ha commentato soddisfatto l'avvocato Raffaele Pelillo, responsabile ACI Sport per le Energie Alternative. "Mostreremo ad un'ampia platea il potenziale di questa tecnologia, la stessa che fino ad oggi ha regalato spettacolo in pista con una visibilità delle gare da record".