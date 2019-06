In Ilartzi baddos e sonos dae su mundu

Una manifestatzione musicale manna, cuncordada dae su Comune di Ilartzi, dae s’Iscola tzìvica de mùsica “Guiltzier Barigadu” e dae sa Cooperativa sotziale “L’Arca”.

Custu merie “Sonos e baddos dae su mundu”, cun Antonello Salis cun is sonos e cun su coro de cantu populare “Baraonda”, ghiadu dae Sandro Congia. Apuntamentu a is 18.30, in sa Comunidade Santa Caderina, in cursu de Umberto 1.

Mèrcuris, su 12 de làmpadas de su 2019

