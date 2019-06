Sa vida de Emilio Lussu cantada dae su Tenore de Neoneli

Su Tenore de Neoneli presentat in Aristanis su progetu nou suo dedicadu a sa vida e a s’òpera de Emilio Lussu.

S’apuntamentu est pro cras, a is 18.30, in sa sala de su Tzentru pro is servìtzios culturales de Aristanis.

S’ispetàculu naschet dae su libru iscritu dae Tonino cau.

A su Tenore de Neoneli dd’acumpàngiant is sonadores Orlando e Eliseo Mascia.

Mèrcuris, su 12 de làmpadas de su 2019

