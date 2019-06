Iscobèrrere “Sa bia de sa cussèntzia” cun una filera de addòbios in Crabas

In Crabas oe s’at a presentare su progetu “Sa bia de sa cussèntzia”, unu caminu dedicadu a sa connoschèntzia de sa parte ispirituale de is criaduras umanas, gràtzias a leturas, dibatos in contu de sa chistione e tècnicas de pasu.

S’ant a abèrrere is iscritziones pro pigare parte a is addòbios.

Apuntamentu a is 18.00 in sa Biblioteca comunale de Crabas.

Mèrcuris, su 12 de làmpadas de su 2019

