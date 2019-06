Zio Armando Marci, cento anni e l’amore che non ha età: Perdasdefogu si commuove

Centenari in festa per un centenario. Sarà l’idea che siamo l’isola dei centenari ma ci sono festeggiamenti e festeggiamenti a Perdasdefogu tutto il paese si è mobilitato dimostrandosi coeso, un paese unito. Ai festeggiamenti in onore di Zio Armando Marci, nato il 10 giugno 1919, hanno partecipato alcuni suoi “coetanei” nati intorno a quell’anno, tutte le autorità politiche e religiose del paese facendo di lunedì scorso una giornata indimenticabile.

Al tavolo d’onore zio Antonio, Antonietta e Federica 98 anni, Adolfo e tanti ultranovantenni, Zia Antonietta 99 e la cosa più bella al di là di cibi, autorità, invitati ed invitate, l’amore che rimane per sempre, centenari o no l’amore verso la propria comunità. Centinaia di foghesus compresi gli ultracentenari ma il bacio, il bacio dice più di ogni altra cosa. Auguri a zio Armando Marci, alle figlie, a nipoti e pronipoti, al più giovane centenario, alla moglie Maria, 85 anni, con cui condivide un amore puro, un bacio lo dimostra stordisce e ci fa divenire piccoli piccoli. È proprio vero, l’amore non ha età.

Gianfranco Carboni (Immagini di Renato d’Ascanio Ticca)

