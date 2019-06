C’è chi parla di “miracolo elettorale”, chi invece alza gli occhi al cielo per ringraziare “la fine dell’isolamento di Castello”. Sta di fatto che, a quattro giorni dal voto per scegliere il nuovo sindaco di Cagliari, arriva un ulteriore tassello per quanto riguarda la riapertura dei tre ascensori di Castello – i due del viale Regina Elena e quello che porta al mercato civico di Santa Chiara -. A spiegare nel dettaglio le operazioni svolte è il progettista dei lavori, l’ingegnere Alessandro Merici: “Abbiamo fatto la prova di evacuazione in caso di incendio o di impianto fermo per mancanza di corrente elettrica, l’esito è stato positivo. Adesso la palla passa gli uffici, trasmetteremo tutte le carte all’Ustif di Roma e poi toccherà a loro dare il nulla osta definitivo, speriamo entro quindici giorni o massimo entro un mese”, afferma Merici. I tre ascensori sono nuovi, sia dentro sia fuori.

“La capienza rimane però immutata, possono salirci sino a dodici persone alla volta. All’interno c’è un impianto di aria condizionata, pronto ad attivarsi appena il termometro raggiunge i venticinque gradi centigradi”.

L'articolo Cagliari, i tre nuovi ascensori di Castello pronti a ripartire: “Dentro c’è anche l’aria condizionata” proviene da Casteddu On line.