Torna il grande caldo: venerdì si arriverà sino a 37 gradi Nel weekend temperature in leggero calo

Torna il grande caldo sulla nostra regione e in provincia. Venerdì, a Oristano, i termometri potrebbero raggiungere i 37° C, secondo le previsioni di Sardegna Clima.

Sabato le temperature dovrebbero subire un leggero calo, ma entrambe le giornate saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

La protezione civile consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina.

Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini pic-coli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

Mercoledì, 12 giugno 2019

