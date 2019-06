CALCIO, Il bilancio dei rossoblu nella sosta con le Nazionali

Scopriamo come è andata la sosta per le Nazionali per i giocatori del Cagliari convocati nelle rispettive rappresentative, in particolare nelle qualificazioni verso Euro 2020.

Italia. Doppio impegno molto soddisfacente per Nicolò Barella con la Nazionale di Mancini, impegnata nel doppio confronto per le qualificazioni a Euro 2020. Il centrocampista cagliaritano ha aperto le marcature di Grecia-Italia (0-3), disputando per intero anche il match di ieri a Torino contro la Bosnia (successo per 2-1). Per la mezzala non ci saranno pause, visto che già oggi si unirà all’Under 21 per l’imminente Europeo casalingo di categoria, dove raggiungerà il compagno del Cagliari Filippo Romagna. Nei due match azzurri, Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti sempre in panchina.

Europa. Artur Ionita ha disputato solo il primo dei due incontri disputati dalla Moldavia, quello vinto per 1-0 contro Andorra: una soddisfazione a metà, vista l’espulsione per doppio giallo al 46° minuto. Filip Bradaric, chiamato dalla Croazia, non ha potuto preparare i match dei vicecampioni del mondo per essere arrivato alla convocazione già acciaccato dal finale di campionato. Kiril Despodov ha partecipato alla doppia sconfitta della Bulgaria a Praga contro la Repubblica Ceca (1-2, ingresso al 46° con ammonizione) e Kosovo a Sofia (2-3, tutti i 90 minuti da attaccante destro nel 4-3-3).

Azzurrini. Finisce il sogno mondiale per Luca Pellegrini: il giovane difensore – schierato però da mezzala sinistra nel 3-5-2 da Nicolato – ha partecipato alla bruciante sconfitta dell’Italia Under 20 nella semifinale del torneo iridato contro l’Ucraina a Gdynia (1-0). Ora la possibilità di conquistare almeno la medaglia di bronzo nella finalina: venerdì 14 Italia-Ecuador, già battuto nella fase a gironi.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)