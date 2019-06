Arriva a Oristano la Parafarmacia Piga: orario continuato in pieno centro Ricco e qualificato assortimento. Previste anche giornate promozionali con apposite offerte

Arriva anche a Oristano la Parafarmacia Piga. Sabato prossimo 15 giugno, l’inaugurazione del punto vendita in via Tirso, 78, alle 18 .

Nei grandi locali in pieno centro storico, i clienti troveranno la cortesia e la competenza delle farmaciste, pronte a dispensare consigli e informazioni sugli oltre 13 mila articoli a disposizione tra gli scaffali.

Importante: la Parafarmacia Piga osserva l’orario continuato, tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

In primo piano negli eleganti locali di via Tirso le migliori linee cosmetiche e cosmeceutiche sul mercato, offerte e promozioni sul farmaco e parafarmaco, ma anche igiene e cosmesi, prodotti per l’infanzia, integratori e alimenti dietetici.

Non mancheranno le giornate promozionali, con offerte sempre nuove e un volantino promozionale periodico in distribuzione.

Il punto vendita di Oristano è il quindicesimo che l’azienda apre sul territorio sardo, dopo Cagliari, Olbia, Quartu, San Sperate, Sassari, Tortolì e Villacidro.