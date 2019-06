Una grande ruota panoramica nel porto di Cagliari

L’impianto turistico potrebbe entrare in funzione già questa estate

Per sei mesi sul porto di Cagliari potrebbe funzionare un grande ruota turistica panoramica alta fra i 35 e i 50 metri, con 55 cabine e in grado di trasportare quasi 200 passeggeri per giri della durata media di 5-9 minuti. In città se ne parla da fine maggio, ma l’idea della società privata ‘Steinhaus Lorella’, lanciata dall’imprenditore Diego Davoli nelle scorse settimane, come riferisce l’Agenzia Giornalistica Italia, potrebbe concretizzarsi a breve.

Si tratta di un progetto da circa 4 milioni di euro, che Davoli avrebbe voluto attuare sin da fine aprile, per farlo debuttare il 1 maggio in occasione della sagra di Sant’Efisio, la principale festa religiosa della Sardegna. Se n’era discusso in occasione di una conferenza istruttoria con gli enti interessati, ma per la disponibilità dell’area si è resa necessaria una procedura di evidenza pubblica.

Qualche giorno fa l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha pubblicato un bando per la concessione demaniale marittima di uno spazio di 1.118 metri quadri nel porto, fra il molo Sanità e la calata di via Roma, per l’installazione provvisoria della ruota panoramica itinerante. Un giro, riferisce ancora l’Agenzia Giornalistica Italia, potrebbe costare 9 euro per gli adulti e 5-6 euro per i bambini, mentre sarebbe gratis per i portatori di handicap, secondo quanto anticipato dalla società che sicuramente concorrerà per la concessione, per la quale, scaduti i sei mesi, non saranno possibili proroghe. Il canone previsto dal bando è di circa 9.225 euro. Fra i requisiti previsti dal bando dell’Autorità, l’aver gestito negli ultimi tre anni un’attrazione dello stesso tipo. I termini per la presentazione delle domande scadranno il prossimo 28 giugno alle 12.

Se il bando verrà aggiudicato, a Cagliari la ruota panoramica potrebbe restare fino ai primi del prossimo anno.

Mercoledì, 12 giugno 2019

