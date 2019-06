Basket: Dinamo cerca riscatto a Venezia

(ANSA) - SASSARI, 12 GIU - Dopo la bruciante sconfitta in gara 1 - maturata nel finale dopo essere stata a lungo in vantaggio - la Dinamo Banco di Sardegna questa sera a Venezia cerca il riscatto.

Da Venezia, subito dopo una sconfitta in campionato, era iniziata la clamorosa striscia vincente di Sassari, terminata di nuovo a Venezia lunedì sera dopo ben 22 successi di fila tra stagione regolare, Europa e playoff.

Questa sera è già tempo di gara 2 e capitan Devecchi e compagni si ripresentano al PalaTaliercio di Mestre con la determinazione di vincere e ribaltare il fattore campo prima che la sfida si sposti a Sassari per le due partite consecutive in casa in programma venerdì 14 e domenica 16 giugno (sempre alle 20:45). Magari cercando di evitare i tanti tiri liberi falliti lunedì.

"La sconfitta di lunedì per quanto mi riguarda non cambia niente, complimenti a Venezia perché è stata protagonista e ha giocato una gran partita. Prima o poi doveva succedere", ha commentato coach Pozzecco.

"Abbiamo sfiorato la vittoria, siamo stati sempre in partita, abbiamo le carte in regola per riprovarci subito". (ANSA).