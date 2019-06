Bistrot Ortoristorante,cibo e ospitalità

Apre a Santa Margherita di Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna, il bistrot gourmet Ortoristorante. Insieme alla Locanda della Meridiana, il locale è ospitato in un antico edificio rurale riportato a nuova vita dalla start up del turismo diffuso Italianway. "Due progetti distinti - spiega il Founder di Italianway Davide Scarantino - con la Locanda della Meridiana e le sue dieci soluzioni abitative destinate ai viaggiatori di tutto il mondo come avamposto di riferimento per una rete di ospitalità diffusa sul territorio circostante".

L'Ortoristorante, dedicato agli amanti di una cucina etica, sostenibile e territoriale basata su produzioni artigianali a sostegno dell'Isola, è stato affidato alla guida dello chef sardo Alberto Iacoboni all'insegna del motto "Cuciniamo la nostra terra" con i tavoli sparpagliati tra orto e olivi per far vivere agli ospiti un'esperienza immersi in un contesto agreste e con un concept autentico di riscoperta dei sapori degli elementi primari. Un progetto all'avanguardia sul food che si coniuga ad un nuovo modo di fare hospitality con l'adiacente Locanda della Meridiana.