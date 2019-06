Assemini, torna “Un mare di musica…da vedere”: ospite Luna Melis

A 10 anni esatti dalla scomparsa di Michael Jackson, artista non solo da ascoltare ma anche da… vedere, la rassegna “UN MARE DI MUSICA” ritorna ad Assemini con un filo conduttore che prenderà spunto proprio dall’artista americano, vero performer di altissimo livello, sia come cantante che come ballerino e showman. Con questo presupposto Sabato 15 Giugno 2019, nei 12 palchi previsti, tutti gli artisti coinvolti avranno il compito, con le loro performance, di stupire e soddisfare sia l’orecchio che l’occhio degli spettatori, enfatizzando scenografie, abbigliamento e look così da rendere le varie proposte musicali dei veri e propri spettacoli di grande impatto visivo. Mai come in questo caso il celebre proverbio “Anche l’occhio vuole la sua parte…” sarà così appropriato da rendere l’appuntamento un evento da vivere con grande curiosità e sicuramente… da non perdere! Queste le validissime formazioni locali suddivise nei 12 palchi per la serata asseminese: Riff Raff, Mollys Chamber, Grande Baboomba, Kriminal Quartet, The Vaghi, Kisstation, RadioQueen, The Highwayman, Supereroi, Eshal Oriental Dance & Karalis Sisters, Emanuele Garau, Gianni Atzori (Erbekofono), Tenore AntoniMilia di Orosei, Peter’s Day, Assemini Big Band, Arie d’Opera di Valerio Carta. Le ultime ondate di musica si infrangeranno sul sul palco n.1 in tarda sera con due attesissimi ospiti: Luna Melis, reduce dal grande successo di XFactor (dopo aver mosso i primi passi artistici proprio nella Scuola di Musica asseminese “Peter’s Day”) e lo spettacolo internazionale dell’artista spagnolo Sergio Cortès che, reduce da Buenos Aires, Città del Messico e Venezia, approderà ad Assemini col suo show (un Musical ricco di coreografie ed effetti speciali con 10 musicisti e ballerini) dedicato proprio a Michael Jackson. Davvero una bellissima coincidenza per celebrare il grande artista americano a 10 anni esatti dalla sua scomparsa. Nell’Infopoint situato al centro della manifestazione (angolo Via Lazio) sarà possibile ritirare gratuitamente sia la mappa della manifestazione, così da effettuare il percorso musicale con maggior accuratezza, sia le inedite brochure turistiche (nelle versioni in lingua italiana ed inglese) utili per conoscere tutto ciò che offre la cittadina di Assemini: hotel, B&B, ristoranti, pizzerie, produttori di panade, botteghe dei ceramisti artigiani, monumenti e murales. Completano la rassegna gli spazi espositivi dedicati alla ceramica asseminese, alle panade e la preziosa mostra di strumenti musicali della collezione di Antonello Ghiani. Un’ultima curiosità: anche le attività commerciali, trascinate dal tema della manifestazione, addobberanno le vetrine con grande fantasia e creatività così da abbinare la musica… da vedere alla vetrina da… ammirare.

