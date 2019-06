Graziano Mesina libero per decorrenza dei termini, Matteo Salvini non ci sta. Il ministro dell’Interno sceglie “Porta a Porta” di Bruno Vespa per tuonare contro “un bandito che va a casa perché, non so dopo quanti mesi, il giudice, che sarà stato impegnatissimo e non voglio fare nomi, non è riuscito a scrivere in tempo la sentenza”. Quella alla quale fa riferimento Salvini è la sentenza d’appello – della quale sono mancate appunto le motivazioni scritte – che condanna Mesina a 30 anni per traffico di droga. E Salvini, anche se non fa il nome del giudice, si scaglia proprio contro di lui.

“Se un giornalista non consegna un pezzo in tempo viene licenziato, se un dentista sbaglia a fare l’operazione viene licenziato, e se un giudice permette a un delinquente di uscire di prigione viene licenziato. In un paese normale, succede così, in Italia no”.

L'articolo Graziano Mesina libero, furia Salvini: “Un giudice che non fa il suo lavoro va licenziato” proviene da Casteddu On line.