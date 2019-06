“Se hai cara la pelle” fai uno screening gratuito con la Lilt

Appuntamento per la prevenzione del melanoma a Tresnuraghes

“Se hai cara la pelle” non mancare all’appuntamento Lilt, che si terrà sabato 15 giugno, all’Ambulatorio in via San Giorgio 13.

Nell’ambito della campagna di prevenzione del melanoma, i volontari Lilt effettueranno, a chiunque voglia, screening gratuiti della pelle.

La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un’associazione senza fini di lucro. Opera nell’intero territorio provinciale al fine di promuovere ed attuare la cultura della prevenzione oncologica attraverso attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione del cittadino.

Inoltre, offre servizi per la diagnosi precoce dei tumori e di sostegno psicologico rivolto sia ai pazienti oncologici che ai loro familiari.