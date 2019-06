Cagliari, fiamme in un campo a Is Mirrionis: “Abbandonato da anni dal Comune”

Fiamme nel rione cagliaritano di Is Mirrionis, in un campo abbandonato di via Cornalias. Il rogo è scoppiato verso le 16 e i residenti hanno subito dato l’allarme, evitando che l’incendio distruggesse tutta l’area. Uno degli abitanti della zona, Davide V., ha spedito il video del rogo alla nostra redazione: “Ecco cosa succede a causa del l’incuria del Comune, va a fuoco il campo abbandonato tra via Is Mirrionis e via Cornalias”. Si tratta del terzo rogo in piena periferia nell’arco delle ultime ventiquattro ore, dopo quelli di via Premuda e Pirri.