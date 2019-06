Saranno 94 gli artigiani che parteciperanno alla 58° edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, in programma a Mogoro dal 27 luglio al 1° settembre prossimo.

Stavolta la Fiera non sarà caratterizzata da un tema specifico, com’è accaduto nelle precedenti edizioni. Gli organizzatori, infatti, hanno voluto mettere l’accento sullo slogan che ormai da un decennio la accompagna, ossia “Il filo della tradizione”: un filo che richiama idealmente non solo l’abile tessitura degli artigiani del territorio, ma anche il raccordo con le diverse realtà produttive dell’Isola. In più, alla nuova veste grafica dell’edizione 2019 sarà agganciato l’hashtag #manicheraccontano.

Com’è ormai tradizione, l’evento sarà ospitato nel Centro Fiera del Tappeto, uno spazio stabile di oltre 2.500 mq.

Martedì, 11 giugno 2019

L'articolo Mogoro prepara la nuova Fiera dell’Artigianato: 94 espositori sembra essere il primo su LinkOristano.it.