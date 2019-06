Torna la Dog friendly beach: la spiaggia di Is Arenas dedicata ai cani

Confermata anche per quest’anno, da parte del Comune di San Vero Milis, la “Dog friendly beach”, spiaggia libera dedicata ai cani, nella località Is Arenas. L’area sarà utilizzabile da sabato prossimo 15 giugno e sino al 30 settembre.

I requisiti. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina, con regolare documentazione sanitaria attestante della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive.

La documentazione dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza della quale il proprietario sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall’area.

Gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario.

Inoltre iproprietari / detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità che dovrà essere esibito in fase di controllo. I cani, invece, debbono essere muniti di apposito guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,5 e museruola, da utilizzare in caso di necessità o su richiesta degli agenti delle forze dell’ordine, degli ispettori dell’A.T.S. e/o dei soggetti appositamente incaricati dall’Amministrazione comunale.

Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

Il Comune di San Vero Milis, responsabile dell’area, provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

Martedì, 11 giugno 2019

