Cagliari, l’appuntamento con lo shopping estivo by night: torna Notti Colorate

Si rinnova l’appuntamento con Notti Colorate. Dal 6 luglio al 12 settembre 2019, tutti i giovedì il centro storico di Cagliari tornerà ad animarsi sino a mezzanotte. In tutto dieci appuntamenti, nati per volontà dell’Amministrazione comunale di attuare politiche di sviluppo territoriale, integrati e coordinati tra tutti gli operatori cittadini, commerciali e culturali, che potranno partecipare all’iniziativa presentando la propria proposta consistente unicamente in percorsi cittadini. Per farlo c’è tempo sino lunedì 24 giugno.

