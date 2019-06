Si allunga la lista dei Comuni sardi che vietano le sigarette tra la spiaggia e la riva del mare. Cagliari non rientra ancora nell’elenco ma presto anche al Poetto potrebbe diventare “rischioso” – per via delle multe – accendersi una “bionda”. Sergio Serra ha sessantasette anni e fuma “oltre un pacchetto di sigarette al giorno”. Se dovesse scattare l’ordinanza della “tolleranza zero” nei confronti dei fumatori in spiaggia, lui sarebbe d’accordo: “Il fumo intossica tutti, qualche ora senza le sigarette non nuoce a nessuno, anzi, fa bene a tutti. Però si potrebbero creare delle aree riservate per noi fumatori”, propone Serra. E, se è vero come è vero che anche in spiaggia si sta all’aria aperta, “il fastidio del fumo ce l’ha chi non fuma, oltre al problema delle cicche, non si sa mai dove gettarle. Io stesso, a volte, sono costretto a buttarle dove capita, anche se cerco sempre un portacenere o un cestino”.

“Anzi, è necessario attrezzarsi con dei portacenere portatili, in spiaggia sono pochi quelli che se lo portano dietro ed è un grosso problema. Io non vado molto volentieri al mare, ma sono comunque a favore della salute per tutti. Ormai, già da tempo, non si fuma più nei ristoranti e nei cinema”.

L'articolo Sergio di Cagliari, fumatore accanito: “Niente sigarette al Poetto? Ok, ma dev’esserci una zona dedicata” proviene da Casteddu On line.