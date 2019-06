Un pugno al controllore del Ctm, momenti di paura e tensione a Quartu alla fermata del bus. In via Brigata Sassari l”episodio sul quale indagano i carabinieri: un controllore del Ctm avrebbe ricevuto un pugno da un giovane ed è stato portato in ospedale, secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti che hanno sentito i testimoni. Si tratta del secondo episodio di violenza nei confronti di un controllore del Ctm nelle ultime settimane, l’altro era avvenuto a Cagliari di recente. Un dverbio, forse sul titolo di viaggio, al centro della lite di oggi a Quartu.

L'articolo Un pugno al controllore del Ctm, momenti di paura e tensione a Quartu alla fermata del bus proviene da Casteddu On line.