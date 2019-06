De Pascale nuovo presidente di Confindustria Sardegna

Il neo presidente, che rimarrà in carica per il quadriennio 2019-2023, subentra ad Alberto Scanu che, concluso il suo mandato, non era più confermabile per statuto.

A Oristano l’impresa del presidente De Pascale sta eseguendo i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Sa Rodia.

Martedì, 11 giugno 2019

