Lieve crescita dell’economia in Sardegna

Presentato il rapporto della Banca d’Italia

La ripresa è stata meno incisiva rispetto al 2017, ma in Sardegna l’economia si conferma in lieve crescita anche nel 2018. Secondo le stime della società specializzata Prometeia, l’anno scorso il Pil regionale ha registrato un incremento dello 0,2%, a fronte di un +0,8% del 2017. Tra i settori più vivaci figurano industria e costruzioni, mentre la situazione per il comparto dei servizi è rimasta stabile.

Il quadro emerge dal Rapporto 2019 sull’economia regionale, curato da Banca d’Italia, anticipato stamattina ai giornalisti nella sede di Cagliari, guidata da Giancarlo Fasano.

Per l’industria la crescita è stata dell’1,5%, leggermente inferiore rispetto al 2017. Fatturato e investimenti sono aumentati, in particolare nei settori metalmeccanico e chimico, avvantaggiati dalla domanda estera, anche se una nota negativa arriva dal comparto alimentare, legato ai prodotti ovini. La crescita della spesa, invece, è risultata minore, rispetto a quella programmata all’inizio dell’anno scorso. Anche se più limitato rispetto a due anni fa, è stato registrato un aumento del 6,8% dell’export. (Agi)

Martedì, 11 giugno 2019

