Incidente a Pirri, una Panda si ribalta: il conducente e le due figlie minorenni in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Una Fiat Panda condotta da una trentacinquenne di Cagliari, proveniente da via del Canneto e diretta verso via Flavio Gioia, all’incrocio semaforico con la via Vesalio al momento regolato con luce gialla lampeggiante regolato inoltre dalla segnaletica verticale (stop), si è scontrata con una Renault Clio condotta da una sessantenne di Monserrato che, proveniente da via Vesalio, impegnava l’intersezione diretta verso la via Torricelli. A seguito dell’urto la Panda si ribaltava sul fianco destro proseguendo la sua corsa per alcuni metri. La conducente della panda e le due figlie minori venivano soccorso dal 118 e trasportate al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato un codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.

