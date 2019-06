Novanta scatti per raccontare la Sardegna tra religione e cultura

La mostra al Museo Diocesano Arborense di Oristano. Sarà inaugurata da Mons. Ignazio Sanna

Novanta scatti in bianco e nero che raccontano la ricchezza culturale e religiosa che la Sardegna custodisce e continua a tramandare da secoli, ospitati al Museo Diocesano Arborense di Oristano.

La mostra sarà inaugurata dall’Arcivescovo Mons. Ignazio Sanna, Amministratore Apostolico di Oristano, e sarà visitabile fino al 15 settembre, il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

La mostra fotografica “Scatti di fede” di Filippo Peretti e Lucia Musio, si inaugurerà venerdì 14 giugno alle 18.30. Prodotta dal Servizio Cultura e Spettacolo – Musei Civici di Cagliari, è curata dalla direttrice Paola Mura, è stata visitata con successo nei due mesi di esposizione presso lo Spazio SEARCH del Comune di Cagliari.

Il lavoro è frutto di un viaggio per la Sardegna durato quattro anni, durante i quali i due fotografi, Filippo Peretti e Lucia Musio, marito e moglie, hanno fatto tappa in oltre cento tra paesi e località della Sardegna. La mostra è suddivisa in dieci sezioni che meglio raccontano, per temi e libere suggestioni degli autori, i luoghi, le feste e le tradizioni.

Ad aprire l’esposizione una ricca sezione dedicata alla Settimana Santa, con i suoi riti che ricordano influenze iberiche nelle articolate processioni e sacre rappresentazioni. Tra gli altri temi, oltre alla Sagra di Sant’Efisio seguita fino a Nora nel suo tripudio di costumi e traccas (carri decorati trainati da buoi), le Ardie che fondono il culto con antiche prove di balentìa (coraggio), le chiese campestri che riuniscono i devoti in pellegrinaggi festosi; i voti degli Scalzi di Cabras, le maschere ancestrali dei Mamuthones e degli Issohadores di Mamoiada, fino al mistero notturno dei Fuochi di sant’Antonio, tradizione vissuta in molti paesi della Sardegna.

Le immagini saranno accompagnate da un’unica opera d’arte: il dipinto “Processione a Fonni” (1930) di Giuseppe Biasi, alta rappresentazione del rito nella sua silente solennità.