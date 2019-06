Ecco i vincitori dell’anteprima dell’Eolo Beach Contest 2019

Le foto e i risultati del Torneo “Aspettando il Contest”

Due giornate dedicate al beach tennis, quelle del Torneo “Apettando il Contest”, tenutosi lo scorso weekend nella borgata marina di Torre Grande.

Per l’anteprima dell’Eolo Beach Contest 2019 Proxienergy, sugli 8 campi dell’Asd Eolo Beach Sports si sono sfidati 104 giocatori in 170 partite, in un torneo composto da 7 competizioni differenziate in doppio maschile, femminile e misto per la 4° Categoria e con la formula Open.

Le associazioni isolane che hanno partecipato al torneo organizzato dalla padrona di casa l’Asd Eolo Beach Tennis sono state Beach Time, Beach Tribù, Beach Tennis Sardegna, Urban Beach di Cagliari, la Laguna Beach di Capoterra e la Beach Tennis Pula.

I vincitori. Il Doppio Femminile Open è stato vinto da Stefania Carmelita (Beach Tennis School Sardegna) e Patrizia Mirtillo (Beach Time) contro Paola Spinazzola e Simona Vincis (entrambe Beach Tribù).

Il Doppio Maschile Open è stato vinto da Paolo Tronci (Beach Tennis School Sardegna) e Sandro Sanna (Eolo Beach Sports) contro Cristian Frau (Beach Time) e Diego Fratini (Eolo Beach Sports). Punteggio: 7-6, 0-6, 10-7.

Nel Doppio Misto Open il primo gradino del podio va alla coppia formata da Cristian Frau (Beach Time) e Ilaria Uras (Eolo Beach Sports) che ha battuto Fabio Polidetti e Paola Spinazzola (entrambi Beach Tribù) con il punteggio di 9 a 6.

La finale maschile del 4° Categoria si è trasformata in un derby tra tesserati Eolo Beach Sports, Andrea Panetto e Antonello Scano sono stati battuti per 9-7 da Roberto Porcu e Andrea Angioni.

Tra le donne, nel 4° Categoria , la medaglia d’oro è andata a Roberta Orrù (Beach Time) e Alessandra Ciaccia (Laguna Beach) che hanno battuto Monica Caocci e Sara Vacca (Beach Time) per 9 giochi a 4.

Il Doppio Misto di 4° Categoria è stato guadagnato da Giovanni Farci (Beach Tennis School Sardegna) ed Emma Mussetti (Laguna Beach), contro Alessio Loi e Stefania Mattana (Beach Tribù).

La finale dedicata ai 4 NC è stata vinta invece da Andrea Panetto (Eolo Beach Sports) e Stefano Meloni (Beach Tennis School Sardegna) contro Alessio Loi (Beach Tribù) e Giovanni Farci (Beach Tennis School Sardegna), punteggio finale 9-6.

Martedì, 11 giugno 2019

L'articolo Ecco i vincitori dell’anteprima dell’Eolo Beach Contest 2019 sembra essere il primo su LinkOristano.it.