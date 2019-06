Tzinesìndria: duos film in su Band Apart de Aristanis

Pro saludare s’arribu de s’istadiale, ant cuncordadu una rassigna tzinematogràfica pitichedda dedicada a su gènere chi ddi narant “Tzinesìndria”.

Custu merie s’at a projetare “Chiedo Asilo” de Marco Ferreri. Apuntamentu a is 21.00, in su locale Band Apart, in bia de Canalis n. 10.

Martis, s’11 de làmpadas de su 2019

L'articolo Tzinesìndria: duos film in su Band Apart de Aristanis sembra essere il primo su LinkOristano.it.