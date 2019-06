Pets’House, il negozio di animali trasloca

Pets’ House, il negozio per animali di Giovanni Vacca, trasloca in via Vittorio Veneto 123 a Oristano. Sabato prossimo, 15 giugno, l’inaugurazione ufficiale a partire dalle 17.30, dove ad attendere i clienti vecchi e nuovi ci saranno un piccolo buffet e offerte create apposta per l’occasione. Vacca lascia via Canepa dopo 8 anni. “Ho voluto trasferirmi nella zona storica di Su Brugu” – spiega non senza una punta di orgoglio – “il quartiere dove sono cresciuto e che da sempre incarna l’anima di Oristano”. Attualmente in fase di riqualificazione urbana, l’attività di Vacca risulta una novità nel quartiere di Sant’Efisio, “un servizio come il nostro per animali era totalmente assente, adesso invece anche qui, nel cuore di Su Brugu, i nostri piccoli amici avranno il loro punto di riferimento”.

Pets’ House da sempre ha messo passione, competenza e professionalità al servizio dei clienti e dei loro amici a quattro zampe.

“Questo ci ha caratterizzato e continuerà ad essere così”, spiega Vacca, “nella nuova sede avremo pero’ diverse novità, prima fra tutti un ampio parcheggio privato gratuito a disposizione dei nostri clienti, che potranno così fare acquisti in tutta comodità. Stessa cosa per chi preferisce la bici, che troverà una rastrelliera apposita per parcheggiare la sua due ruote in tutta sicurezza”.

L’orario ha diverse novità. La mattina (estate e inverno) il negozio apre alle 8.30 sino alle 13. La sera (da novembre a marzo) apertura alle 16 e chiusura alle 20, mentre, da aprile a ottobre, porte aperte dalle 17.30 alle 21.

“Abbiamo pensato a quest’orario per venire incontro a chi rientra dal mare, alle persone che portano il cane a fare una passeggiata o le persone anziane”, spiega Giovanni Vacca.

“I nostri servizi non cambieranno e il nostro team, professionale e competente, è pronto come sempre a fornire il supporto necessario sia negli acquisti che col servizio a domicilio”, continua Vacca. “Questo prevede la consegna e il montaggio a casa del cliente degli oggetti in uso ai componenti animali, come gli acquari. Servizio gratuito in città e a pagamento – anche con Pos – nella zone limitrofe”.

I prodotti presenti tra gli scaffali, sempre selezionati e di qualità: “I nostri articoli si rivolgono specialmente a chi mette il benessere del proprio animale da compagnia al primo posto. Perchè se un cane è felice o un gatto vi fa le fusa, anche voi sarete più felici!”, spiega sorridendo il titolare.

Anche sui prezzi Pets’ House ha le idee chiare: prezzi costanti tutto l’anno, senza vincoli di offerte settimanali o bisettimanali. Ampio spazio anche alle marche italiane.

“Per quanto possibile preferisco trattare prodotti italiani”, prosegue Vacca, “come Monge, Exclusion e Prolife, per gli alimenti di cane e gatto, Ferplast per accessori per pesci, roditori ma anche cani, gatti e uccelli. Ancora Askoll, che tratta tutto per l’acquariofilia”. La freschezza degli alimenti per i nostri piccoli amici caratterizza lo stile Pets’ House.

“Ho un contatto diretto con le case produttrici e importatrici”, sottolinea Vacca “che mi garantiscono l’arrivo del prodotto in appena dieci giorni dalla loro produzione. Naturalmente seguo anche tutte le novità del settore portando prima di tutti gli ultimi prodotti usciti”.

Insomma il nuovo Pets’ House sarà tutto da scoprire, sia per i nuovi che i vecchi clienti. Nel negozio è possibile trovare anche animali, come pesci tropicali e non; rettili e anfibi e il loro cibo vivo, ma anche piccoli roditori e uccelli.

Giovanni Vacca e il suo team vi aspettano da sabato 15 giugno in via Vittorio Veneto 123 per proporvi soluzioni e offerte su misura che soddisfino le specificità di ciascuno.

Pets’ House è presente anche sui social, attraverso Facebook, Instagram, WhatsApp al numero 392 7784005 o il più sicuro Telegram, dove sarete sempre aggiornati sulle novità o contattare il team. “Oltre alle nostre promozioni e notizie interne al negozio” conclude Giovanni Vacca, “pubblichiamo anche avvisi esterni di comune utilità, come quando abbiamo allertato gli oristanesi proprietari di animali di prestare attenzione ai bocconcini avvelenati, lasciati di proposito da qualcuno”.