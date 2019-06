La mega ruota panoramica al porto di Cagliari? Sarà realtà entro poche settimane: l’Authority guidata da Massimo Deiana ha stilato il bando, adesso bisogna attendere sino al ventotto giugno prossimo per la presentazione delle offerte, e i partecipanti potrebbero contarsi sulle dita di una mano. Sinora, c’è la certezza di un’unica società privata, la “Steinhaus Lorella”. Qualcun altro potrebbe farsi avanti, anche perchè si tratta di una concessione ghiotta: in pieno centro città, a un passo dal mare e con la vista della via Roma: la ruota panoramica sarà alta cinquanta metri e occuperà una superficie di oltre mille metri quadrati. “Ho firmato il bando di gara, adesso si tratta solo di aspettare. Difficile dire se ci saranno molti partecipanti, da parte nostra c’è comunque la massima disponibilità e apertura”, commenta Deiana, contattato da Cagliari Online.

Ma dove sorgerà la ruota panoramica? Tra il molo Sanità e la calta via Roma. Dovrà avere almeno venti cabine ed un’altezza massima di cinquanta metri. Dopo l’apertura della busta (o delle buste) con le offerte economiche, il due luglio l’incontro tra Authority e la ditta o le ditte private per l’aggiudicazione definitiva.

L'articolo Cagliari, sì alla mega ruota panoramica al porto: “Sarà alta 50 metri e resterà per sei mesi” proviene da Casteddu On line.