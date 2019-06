I giovani studenti di Villasimius avranno presto un nuovo scuolabus. Il mezzo Iveco da 32 posti, di colore bianco e decorato con motivi che richiamano il mare e il sole, è ora in fase di immatricolazione e sarà inaugurato all’inizio del prossimo anno scolastico.

Lo scuolabus, costato 84 mila euro e finanziato con fondi della società in house del Comune, Villasimius Srl, attraverso la stipulazione di un contratto di leasing, sostituisce il mezzo finora utilizzato, ormai obsoleto, e come quello precedente trasporterà i piccoli alunni della scuola dell’infanzia, elementare e media.

“Il nuovo scuolabus era atteso per febbraio, il ritardo è dovuto al ricorso presentato da una delle ditte che hanno partecipato al bando di gara, a seguito del quale il Tar ha dato ragione a Villasimius Srl”, spiega Michela Erdas, amministratrice della società in house. “Contavamo di inaugurarlo alla fine della stagione scolastica, ma essendo ancora in fase di immatricolazione siamo costretti a rimandare a settembre”, aggiunge Erdas.

“Siamo riusciti a sostituire un mezzo che non veniva cambiato da decenni – afferma con soddisfazione il sindaco Gianluca Dessì – ed è motivo di orgoglio che grazie alla gestione virtuosa della società in house e dei parcheggi possiamo rendere più confortevole anche la vita dei nostri piccoli concittadini”.

L'articolo Villasimius, un nuovo scuolabus per gli studenti proviene da Casteddu On line.