A San Giovanni di Sinis il nuovo show cooking di Flag Pescando

Prosegue il progetto per la valorizzazione del pesce locale

San Giovanni di Sinis ospiterà il quarto show cooking di Flag Pescando, l’associazione che unisce rappresentanti del mondo della pesca, imprese e le amministrazioni comunali del territorio di sua competenza, comprendente i Comuni di Arborea, Arbus, Baratili San Pietro, Cabras, Cuglieri, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis e Terralba.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno, dalle 11 alle 16 alla trattoria Vento Maestro, sita nella borgata di San Giovanni di Sinis. L’iniziativa sarà l’occasione per assistere dal vivo alla preparazione di piatti originali creati in occasione di alcuni laboratori esperienziali che hanno coinvolto i ristoratori locali nei mesi scorsi. I piatti elaborati sono stati inseriti in un Flag Menù originale che sarà adottato dagli operatori della ristorazione del territorio.

Il progetto è stato inaugurato lo scorso 29 marzo con uno show cooking nel ristorante Olimpia di Terralba, in collaborazione con la Cooperativa Cultour.