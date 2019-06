Balka al Man, anteprima festival Gavoi

(ANSA) - NUORO, 11 GIU - Due mostre, previste domenica 16, daranno ufficialmente il via all'Isola delle Storie, il festival letterario di Gavoi che torna per la sedicesima edizione dal 4 al 7 luglio. Il Man, Museo d'arte della Provincia di Nuoro, presenterà l'esposizione "Sweets of Sin - Le dolcezze del peccato" dell'artista polacco Miroslaw Balka, curata dal suo direttore Luigi Fassi e ospitata negli spazi del Museo del Fiore Sardo di Gavoi. In mostra l'opera realizzata da Balka, una delle figure più note della scena artistica internazionale, nel 2004 come omaggio a James Joyce e alla sua celebre opera Ulisse, concepita come riflessione paradossale e umoristica sull'esistenza umana.

Si tratta di una grande fontana di whisky che rivela molti elementi legati alla storia personale e letteraria dello scrittore irlandese: la biografia, la passione per l'alcool (l'opera sprigiona un forte odore di whisky che si propaga nello spazio), le ore del riposo notturno a letto in una condizione di irrequietezza (il piano orizzontale di gomma piuma bianca), la minzione dei personaggi di Bloom e Stephen, il fluire del whisky dalla fontana e altri passaggi corporei e sessualmente espliciti contenuti nell'Ulisse.

L'altra mostra in programma è "Intintos", il progetto fotografico di Daniela Zedda che ritrae gli ospiti delle varie edizioni del Festival e che verrà esposta all'aperto tra le strade di Gavoi.(ANSA).