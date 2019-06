Caos rifiuti a Cagliari, ecco gli incendiari: cumuli di spazzatura in fiamme in via Podgora

Prima le discariche. Ora anche i roghi. Poco fa è stato dato alle fiamme un cumulo di rifiuti tra via Podgora e in via Bosco Cappuccio. L’incendio è stato spento dai residenti della zona. “In via Podgora iniziano a bruciare la spazzatura perché stanchi del fatto che non arriva mai nessuno a ritrarla”, scrive F. P., “servono i cassonetti per la gente che non fa la differenziata dovrebbero metterne almeno 2. La gente non è ancora pronta alla differenziata”

