Invasione di cavallette, il Sindaco di Orani: “Il fenomeno è preoccupante ma non scateniamo panico”

“Da diversi giorni nel territorio di Orani è in corso un’invasione di cavallette, non è la piaga biblica e non è una catastrofe apocalittica, ma purtroppo è un fenomeno serio che stiamo seguendo con molta attenzione. Sono le parole del sindaco di Orani Antonio Fadda, che spiega dal suo profilo facebook: “Il fenomeno è circoscritto esattamente nella zona di Oddini, nella parte bassa del nostro territorio, confinante con Ottana, Orotelli, Bolotana e Illorai. Tantissime aziende insediate nel territorio stanno subendo danni enormi e al momento le cavallette continuano a muoversi nei terreni vicini. Gli esperti dicono che ormai non è possibile bloccare il fenomeno in corso, ma è obbligatorio attivarsi subito per scongiurare che il fenomeno si ripeta attraverso azioni di prevenzione.

“Il tema – prosegue – ha avuto un eco mediatico molto importante e sicuramente la notizia ha destato molta curiosità, vista anche la particolarità del fenomeno. Magari evitiamo di pubblicare foto con cavallette giganti o di ipotizzare scenari apocalittici, è un fenomeno naturale, serio e preoccupante, ma non ci sono i presupposti per scatenare scene di panico o per temere danni alle persone e ai centri abitati. Le associazioni di categoria da giorni monitorano la situazione nelle aziende agricole e i comuni sono in contatto con gli enti competenti.

“Questa è l’ennesima calamità naturale che ricade nei nostri territori e un ulteriore monito che ci deve far riflettere sui numerosi segnali che ci manda la natura, dai cambiamenti climatici alle continue emergenze. E conclude:”Nella foto il Nuraghe Athetu, una delle zone centrali del fenomeno, nella foto non si vedono ma si sentono, sono migliaia, sono ovunque e fanno un rumore fastidioso e incessante.”

