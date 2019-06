Heinz Beck apre ristorante Forte Village

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 10 GIU - "Il cibo va governato". In queste quattro parole è racchiusa la filosofia della cucina dello chef Heinz Beck, tre stelle Michelin. Un faro che guiderà anche la sua ultima avventura: l'apertura del dodicesimo ristorante all'interno del Forte Village di Santa Margherita di Pula, esclusivo resort sulla costa sud occidentale della Sardegna. Proposte light per pranzo, gourmet per la cena, con prodotti a chilometro zero in grado di esaltare lo stile che ha reso Beck inimitabile. Il tutto ospitato in una sala affacciata sul mare su tutti i lati e immersa nel verde. Lo chef è arrivato al Forte dopo l'uscita di scena del collega britannico Gordon Ramsey. E ci resterà per due anni.

"La mia sarà una cucina salutare anche qui in Sardegna, nel solco dei miei 20 anni di attività - spiega all'ANSA Beck, che ha intensificato il rigore e la cura nel cibo anche per venire incontro alle esigenze della moglie, la siciliana Teresa Maltese, costretta a convivere con molte intolleranze alimentari - Piatti soprattutto a base di pesce - annuncia - perchè siamo sul mare e non potevo fare scelta diversa. Ma non mancherà qualcosa di carne - assicura - per un'offerta completa ai nostri clienti". Beck sarà protagonista anche di una serie di serate a tema inserite nel calendario Celebrity Chef Nights. Oltre a La Pergola - 3 stelle Michelin riconfermate dal 2005 ad oggi - e al Forte Village, lo chef controlla attraverso la società Beck&Maltese Consulting, fondata con la moglie, il St George Restaurant a Taormina, Heinz Beck Restaurant a Tokyo, Beck at Brown's a Londra, il Social al Waldorf Astoria di Dubai, Gusto in Algarve, Les Paillotes a Pescara, Attimi by Heinz Beck a Roma e Milano, Ruliano with Heinz Beck a Fico-Bologna, Castello di Fighine in Chianti. In Italia dal 1994, Heinz Beck è senza dubbio tra gli chef più celebri al mondo rimasto folgorato dal Belpaese.

Piatti gourmet per l'inaugurazione: antipasto di ricciola con avocado e agrumi, astice in crosta di 'nduja, tortellini ripieni di melanzane mantecati all'acqua di pomodoro, spigola con sala al peperoncino e alici marinate, crema di ricotta al marzapane, soffice al pistacchio e sorbetto all'arancia candita. (ANSA).