“Bambini a scuola senza grembiule, le bambine senza canottiere e pantaloni troppo succinti”

Il cartello della polemica fuori da una scuola elementare accende il dibattito: “Dal 17 giugno i bambini potranno venire a scuola senza grembiule. Per le bambine per favore no canottiere e pantaloni sopra il ginocchio. Grazie”. Cartello appena comparso sulla bacheca dell’asilo infantile di Samarate. tantissime le reazioni sdegnate sui social anche in Sardegna: “Pensano che una bambina di 3 anni in pantaloncini corti e canotta possa evidentemente risultare troppo sexy e causare scompiglio.

Per qualche ragione, invece, nessun dress code per i maschi”…voi cosa ne pensate?

