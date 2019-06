Niente reddito di cittadinanza a chi percepisce il Reis. Lo chiarisce la Regione in un avviso spedito a tutti i comuni sardi dall’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. Il documento stabilisce, in attesa di una nuova deliberazione della giunta, “che il Reis non possa essere erogato a favore di chi beneficia del Reddito di cittadinanza”.

L'articolo Sardegna, l’ordine della Regione: “Niente Reis a chi percepisce il Reddito di cittadinanza” proviene da Casteddu On line.