Cagliari, la triste fine di un fenicottero sui fili dell’alta tensione nelle saline Conti Vecchi

È lì, a penzoloni e in balìa di vento, pioggia e sole. Un povero fenicottero, morto, sui cavi dell’alta tensione sopra le saline dei Conti Vecchi. Il volatile, forse, potrebbe essere stato folgorato da una scarica elettrica. La fotografia, inviata alla nostra redazione dal lettore Gigi D., 36enne di Capoterra, parla purtroppo da sola. Lì, a poca distanza dalla strada a quattro corsie, notato da più di un automobilista: “Martedì scorso sono andato nella zona per scattare qualche bella foto al tramonto e il fenicottero era già lì. A distanza di quasi una settimana nessuno ha fatto nulla”, racconta Gigi, “vedere quel povero animale abbandonato è pari a ricevere un pugno al cuore. Non c’è proprio nessuno che può intervenire per riportarlo giù e per garantirgli una degna sepoltura?”, chiede, con un filo di polemica, il lettore.

Fonte: Casteddu On Line