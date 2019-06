Cagliari, maestro sospeso per il no al registro elettronico: in rivolta genitori e sindacati

Andrea Scano, militante dei Cobas Scuola Sardegna ed RSU dell’IC “Colombo” di Cagliari, è stato sospeso dall’insegnamento per tre giorni per il rifiuto di utilizzare il registro elettronico, a tutela della privacy di alunni e alunne. E ora i sindacati e i genitori degli alunni sono con lui

A marzo aveva già subito un precedente procedimento disciplinare, conclusosi con altra sanzione del “richiamo scritto”, per un’analoga vicenda che riguardava il non utilizzo degli scrutini on line su una piattaforma privata. Riteniamo che anche tale sanzione fosse illegittima nel merito nonché nella forma perché la prima sanzione comminabile ai docenti non è il “richiamo” ma “l’avvertimento scritto”.

Adesso l’insegnante è stato sospeso dalla dirigenza scolastica perché ha contestato l’uso del registro elettronico (gestito da una società privata), nel quale avrebbe dovuto inserire i dati dei bimbi. Fin dall’inizio dell’anno scolastico aveva richiesto di poter utilizzare il registro cartaceo, senza ottenere alcuna risposta.

Inoltre Scano si batte perché gli scrutini possano ancora essere un momento di sereno confronto tra i colleghi e non un mero atto formale da svolgere in pochi minuti così come accade sempre più spesso in tantissime Istituzioni Scolastiche.

I Cobas Scuola Sardegna hanno assistito Andrea Scano nelle difese disciplinari, “sono solidali con lui e gli sono riconoscenti per la battaglia che sta conducendo, e patrocineranno il ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari contro l’illegittima ed ingiusta sospensione dal lavoro di uno stimatissimo collega.

Ad Andrea hanno espresso stima, fiducia e solidarietà i genitori dei propri alunni/e dichiarandosi d’accordo con la sua scelta di non utilizzare il registro elettronico. Alleghiamo, infine, una diffida inviata a tutte/i le/i Dirigenti Scolastici della Sardegna sulla NON obbligatorietà dell’utilizzo del registro elettronico e degli Scrutini on line”.

