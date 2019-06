Olbia, nuove ruberie sabbia e pietre

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - Fine settimana di "superlavoro" per gli addetti alla security dell'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia e per gli operatori del Corpo Guardie Ambientali Sardegna. I primi hanno recuperato, da passeggeri in partenza dalla Sardegna, sette scatole piene di sabbia, ciottoli, pietre, conchiglie e, per la prima volta, stelle marine vive.

Le Guardie, invece, hanno sorpreso due giovani turiste sulla spiaggia di Villasimius che, al riparo da sguardi indiscreti, stavano raccogliendo conchiglie per portarsele a casa.

Immortalati dalle telecamere, le due sono state sanzionate.

I due fatti sono stati riportati, come ormai da consuetudine, dalla pagine Facebook Sardegna rubata e depredata che da anni monitora il fenomeno.