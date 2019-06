“Cagliari, bevenuti all’AperiAliga in centro: i turisti fotografano i cumuli di rifiuti…”

Di Alessia Ale

buon pomeriggio

Il rac.

in tanti ci chiediamo che fine farà la città del sole,

si trasformerà in una città sommersa di spazzatura??

È triste vedere la nostra città ridursi in queste condizioni,

Si è tanto parlato di Sant’Elia San Michele e altri quartieri dove la gente viene descritta come incivile maleducata e caddozza

ma di questi Quartieri storici ?? funziona benissimo eh??

Questa raccolta porta a porta è solo un grande fallimento

sé prima i turisti fotografavano i monumenti ora fotografano i cumuli

