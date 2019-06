Sephora assume giovani a Cagliari, ecco come candidarsi per i posti di lavoro in palio. Qui l’annuncio pubblicato per le assunzioni in vista a Cagliari: https://jobs.sephora.com/Italy/job/Sephora-Cagliari-Beauty-Advisor-Cagliari/564146500/ Questi invece i requisiti richiesti: “Sei dinamico, entusiasta, reattivo e presti molta attenzione alle piccole cose che fanno la differenza … Sei concentrato e ami lavorare in team … Sei orientato al business e impegnato a generare vendite attraverso il servizio ai clienti e la consulenza”.

