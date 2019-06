Comente s’iscriet un’iscenegiatura: su cursu de Vallati in Aristanis

Gràtzias a su seminàriu de Gian Paolo Vallati in Aristanis puru si podet imparare a fàghere tzìnema.

In sa letzione de oe si faeddat de comente s’iscriet s’iscena, de is règulas de fundamentu pro un’iscena perfeta. S’apuntamentu est a is 21, in Aristanis, in bia de Garibaldi n. 51, in su logu Coworking 001.

Lunis, su 10 de làmpadas de su 2019

