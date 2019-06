Moda e publitzidade in is foto de Emmanuell Muro

Sighit sa mustra de su fotògrafu de moda e publitzidade Emmanuell Muro.

Sa mustra faghet a dda bisitare in Abas finas a su 23 de làmpadas, dae is 17 a is 20, in sa Galleria de arte “Amphora”, in cursu de sa Sea.

Lunis, su 10 de làmpadas de su 2019

