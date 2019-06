A Oristano torna il teatro di prosa: rassegna all’auditorium del “Mossa”

A Oristano torna il teatro di prosa: rassegna estiva all’auditorium del “Mossa”

L’iniziativa resa possibile grazie a un’intesa tra Comune, Provincia e Circuito Cedac

“La Grande Prosa” firmata CeDAC ritorna nella città di Eleonora: ancora indisponibile il teatro Garau per il quale si va a un articolato intervento di ristrutturazione, all’Auditorium dell’Istituto Tecnico Mossa di Oristano tra giugno e luglio si svolgerà la Stagione Teatrale 2018-2019 con nomi di punta della scena nazionale e isolana per un raffinato cartellone che sposa ironia e poesia tra raffinati recitals e preziosi intrecci di parole e musica – nell’ambito del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna.

La rassegna sarà presentata nel corso di una conferenza stampa mercoledì prossimo 12 giugno in Comune.

Saranno presenti il Sindaco Andrea Lutzu e l’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna, il Commissario straordinario della Provincia Massimo Torrente e i responsabili del Cedac.

Lunedì, 10 giugno 2019

