Cagliari, ritiro rifiuti ko a San Benedetto: strade trasformate in discariche dopo il weekend

La “lunga mano” degli incivili? Stavolta, almeno parzialmente, il classico attacco ai “caddozzi” potrebbe non reggere: nel rione cagliaritano di San Benedetto, infatti, i cestini stracolmi di rifiuti – sia quelli piccoli rotondi sia quelli grandi in ferro – non sono stati svuotati. L’ultima volta che tanti residenti hanno visto gli operai della De Vizia in azione è stato sabato scorso. Domenica niente ritiro, idem oggi. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: in via Pacinotti una quindicina di sacchi abbandonati sulle maxi aiuole davanti al mercato civico. E, proprio a pochi centimetri dalle entrate della struttura, altra spazzatura, con i mini cestini piegati per il peso extra. Non va meglio in via Cocco Ortu, dove i bustoni vengono appesi all’anello che si trova in cima ai contenitori dei rifiuti in ferro, mentre da entrambe le feritoie colano rimasugli di bibite e birra, per la gioia delle mosche e la disperazione dei nasi dei cagliaritani. Caos rifiuti anche in via Sant’Alenixedda, sia dentro le buie e poco controllate gallerie Ormus sia davanti al cancello di un parcheggio per automobili: in questo caso, la mano degli incivili c’è tutta, qualcuno infatti ha ben pensato di disfarsi di un maxi tavolo in legno mezzo carbonizzato.

Fonte: Casteddu On Line