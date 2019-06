Cagliari, selfie e assaggini al mercato per le eurodeputate siciliane leghiste: “Lotteremo anche per i sardi”

Francesca Donato e Annalisa Tardino, ecco le uniche eurodeputate leghiste della circoscrizione Isole che, per i prossimi anni, siederanno al parlamento europeo di Bruxelles. Entrambi di Palermo, grazie al “gioco” di calcoli, resti e preferenze sono riuscite a superare i loro colleghi e colleghe della Sardegna, che rimane ancora una volta a bocca asciutta al termine delle elezioni Europee. Nessun rappresentante sardo, e i tanti temi scottanti che riguardano l’Isola – dalla continuità territoriale all’eterna emergenza del lavoro – rischiano di non trovare spazio. Quella che per molti è pari a una certezza granitica, però, viene smentita dalle stesse eurodeputate siciliane: “Ci impegneremo per portare in Europa anche le istanze dei sardi, essendo state elette nel collegio unico ci sentiamo anche un po’ sarde. La continuità territoriale va migliorata, se ne sta già occupando il vostro governo regionale ma ci batteremo comunque per assicurare tariffe più basse e voli frequenti”. La Tardino, poi, ha già chiesto “di essere inserita nella commissione europea dei Trasporti e del Turismo, con l’europrogettazione sarà possibile avanzare richieste per dare risposte al vostro territorio in modo concreto”. Durante la loro visita al mercato civico di San Benedetto più di un boxista ha fatto assaggiare alle due eurodeputate siciliane questa o quella specialità sarda. Entrambe giurano di essere già venute nell’Isola, “sia come turiste, in vacanza, sia all’inizio della campagna elettorale” per le Europee. Ed Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna, è netto: “Siamo una grande famiglia, le colleghe siciliane risolveranno anche i problemi dei sardi, dall’agricoltura al turismo”.

Fonte: Casteddu On Line