Unu seminàriu in contu de sa publitzidade contivigiadu dae Sandro Arcais. Custu merie, a is 17.30, me in su Tzentru pro is servìtzios culturales de Aristanis, s’at a faeddare de mèdios de comunicatzione de massa e de publitzidade.

S’ant a analizare fintzas unos cantos ispot publitzitàrios.

Lunis, su 10 de làmpadas de su 2019

