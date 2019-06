Un incontro per insegnare ai neogenitori come usare la fascia portabebè

A Oristano i consigli utili da tre mamme di origine africana

Un incontro per futuri e neo genitori, dedicato alle fasce portabebè, dove tre mamme africane spiegheranno la tecnica per portare con sé i propri bambini. Domani, martedì 11 giugno, alle 16, i giardini di viale Repubblica di Oristano ospiteranno l’incontro organizzato dal Consultorio familiare.

Accanto alla pediatra Maria Antonietta Grimaldi, responsabile del Consultorio oristanese, saranno presenti tre madri di origine africana che spiegheranno le modalità e le tecniche con cui nei loro paesi – Kenya, Nigeria, Uganda – si usa la fascia per portare con sé i propri piccoli.

“Quello di domani”, spiega la dottoressa Grimaldi, “vuole essere non solo un incontro su uno dei temi che maggiormente interessano chi è in dolce attesa o ha appena partorito, ma anche e soprattutto un’occasione di contaminazione e conoscenza fra diverse culture, perché possiamo aprirci e imparare da ciò che di prezioso arriva dalle altre popolazioni”.

La fascia portabebè, che è utilizzata da due terzi dell’umanità – Groenlandia, Siberia, Alaska, Africa, Centro e Sud America, Asia e Australia – è scomparsa da Stati Uniti e Europa, sostituita dalla carrozzina. Eppure, molti sono i vantaggi di questo semplice strumento, primo fra tutti quello di accrescere il benessere del piccolo e ridurne drasticamente le crisi di pianto, spesso attribuite alle coliche e dovute in realtà al bisogno di contatto con la mamma.

L’incontro di domani non solo servirà a far conoscere i benefici delle fasce, ma anche a insegnare ai genitori interessati come utilizzarle, facendo loro provare praticamente come indossare le varie tipologie di fascia e come posizionare il proprio piccolo in maniera comoda e sicura.

