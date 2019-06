Torna “Città delle Storie”: visite guidate, laboratori, musica e degustazioni

Torna anche quest’estate a Oristano “Città delle Storie”, il progetto per sapere di più sulla nostra città, nato ad agosto dello scorso anno.

Sarà il Palazzo degli Scolopi, in origine Convento degli Scolopi, poi Regio Liceo Ginnasio e sede del Tribunale, oggi sede del Municipio di Oristano, individuato come bene architettonico da valorizzare, ad essere oggetto dei tour guidati, curati da Federica Marras, guida turistica oristanese, laureata in Storia dell’Arte.

Le visite si svolgeranno nel periodo compreso tra venerdì 14 giugno e giovedì 19 settembre: il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. La durata del tour è di 20 minuti. Ingresso gratuito con offerta libera.

L’iniziativa offre anche un ricco programma di attività, che hanno l’obiettivo di far conoscere le vicende storico-artistiche che hanno interessato la città di Eleonora, con un focus particolare sul glorioso periodo giudicale.

I giovedì di Città delle Storie, sempre in piazza Eleonora, con ingresso libero, spazieranno, invece, dalla musica classica al teatro per bambini, dalla riscoperta degli antichi mestieri artigiani alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.

Il programma. Il 13 giugno, in Piazza Eleonora, si svolgerà l’evento inaugurale dove verrà presentato il progetto alla cittadinanza e prenderanno il via tutte le attività con i laboratori creativi per bambini e ragazzi (dalle 17 alle 20), animati da Piero Putzu.

Le creazioni dei partecipanti confluiranno in una mostra allestita a Palazzo degli Scolopi che verrà inaugurata giovedì 20 giugno alle ore 19 con degustazione di prodotti gastronomici locali e i vini della Cantina Sociale della Vernaccia di Oristano.

Insieme ai lavori creati durante i laboratori saranno esposte le opere realizzate in classe dai bimbi delle classi elementari 2C e 2D dell’Istituto Comprensivo 4 “Sa Rodia” e dai i ragazzi della classe 3E dell’Istituto Lorenzo Mossa di Oristano.

Si continuerà l’11 luglio col Concerto di musica classica con Enrico di Felice, Ji Young Lee e Sonia Vargiu, alle ore 21.

Il 25 luglio sarà la volta dei Olympias. Giochi tradizionali della Sardegna con Roberta Muscas, alle ore 18.00.

L’8 agosto ci sarà spazio per l’evento Rievocazione antichi mestieri, alle ore 21 con i figoli di Oristano.

Il 22, sempre alle 21, è previsto il Concerto di musica classica con Vincenzo Lai

Il 12 settembre una serata dedicata ai bambini col Teatrino dal Maestro Antonio Marchi.

L’evento conclusivo è programmato per il 13 settembre con una degustazione offerta ai partecipanti e l’intervento di Paolo Vanacore, in collaborazione con la Pro Loco di Oristano.

Tutte le attività previste dal progetto si svolgeranno grazie alla stretta collaborazione e al supporto del Comune di Oristano.

L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere la realizzazione di progetti culturali innovativi con lo scopo di valorizzare i beni culturali della Sardegna, promuovendone la fruizione e incrementando le attività economiche ad essi connesse. Il progetto ha inoltre la finalità di creare connessioni tra i beni individuati, in una logica di realizzazione di sistemi di rete e di consolidamento del legame tra identità e territorio.

Lunedì, 10 giugno 2019

